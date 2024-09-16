Çaykur Rizespor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada pas çalışması yapıldı ve çift kale maç oynandı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynandı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.