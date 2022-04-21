Çaykur Rizespor, sahasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak - Haberler

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Çaykur Rizespor, sahasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, sahasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Karşılaşma, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaparak kendi tesislerinde kampa girecek.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Çaykur, Spor, Haberler

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