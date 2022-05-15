Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak - Haberler

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Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen yeşil-mavililer, 36 maç sonunda 36 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.

Ligden düşmesi kesinleşen Rize temsilcisinde, sözleşmeleri feshedilen Boldrin, Baiano ile sakatlığı bulunan Alper Potuk kadroda yer almayacak. Holmen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavililer son çalışmasını bu akşam kendi tesislerinde gerçekleştirecek.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Rizespor, Spor, Haberler

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