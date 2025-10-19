Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta 22 Ekim'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, antrenman çalışmalarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışması ve minyatür kale maçı gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta 22 Ekim Çarşamba günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman salon çalışmasıyla başladı. Antrenman sahada 5'e 2 pas çalışması ve minyatür kale maçla tamamlandı.
Halil Dervişoğlu, Alikulov ve Olawoyin tedavilerinin ardından takımdan ayrı çalıştı.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor