Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Geçen hafta berabere kalan Rize temsilcisi, 9. sırada bulunuyor. Sarı kart cezalısı oyuncular forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek.

Geçen hafta Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 18 puan ve averaj ile 9. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve Mithat Pala, forma giyemeyecek.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde akşam saatlerinde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.