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Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Tedavisi devam eden Attila Mocsi antrenmana katılamazken, Emirhan Topçu kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık 2023 tarihinde saat 17.00'de sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma harekeleri ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik antrenmanı ile son buldu.

Tedavisi devam eden Attila Mocsi antrenmana katılamazken kırmızı kart cezalısı olan Emirhan Topçu Pendikspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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