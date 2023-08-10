Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi'yi transfer etti
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Çaykur Rizespor, İspanyol forvet oyuncusu Oscar Pinchi'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı. Pinchi, Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan takıma transfer oldu.
Çaykur Rizespor, 27 yaşındaki İspanyol forvet oyuncusu Oscar Pinchi'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.
Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavililer, İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas forması giyen Oscar Pinchi'yi kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu, kendisini 2 yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor