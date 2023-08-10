Üye Girişi
Haberler

Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi'yi transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İspanya'nın Las Palmas takımından Oscar Pinchi'yi renklerine bağladı. 27 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İspanya'nın Las Palmas takımından Oscar Pinchi'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu Oscar Pinchi'nin, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, yeni transfer Pinchi'ye başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Trendyol Süper Lig Rizespor İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title