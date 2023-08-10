Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi'yi transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İspanya'nın Las Palmas takımından Oscar Pinchi'yi renklerine bağladı. 27 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu, 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İspanya'nın Las Palmas takımından Oscar Pinchi'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu Oscar Pinchi'nin, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, yeni transfer Pinchi'ye başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor