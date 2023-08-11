Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi ve Oumar Diouf'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kanat oyuncusu Oscar Pinchi ile forvet Oumar Diouf'u kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarına devam eden Karadeniz ekibi, sezonun ilk müsabakası olan Adana Demirspor maçı öncesinde kadrosunu 2 oyuncuyla güçlendirdi. Çaykur Rizespor, Las Palmas'ta forma giyen İspanyol Oscar Pinchi ve Senegalli Oumar Diouf ile yapılan transfer görüşmelerini tamamlayarak oyuncuları renklerine bağladı. Yeşil-mavililer, 27 yaşındaki Pinchi ile 2 yıllık anlaşmaya varırken, 20 yaşındaki Oumar Diouf ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.