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Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Benhur Keser'i kadrosuna kattı

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Benhur Keser'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Benhur Keser ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Benhur Keser ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Kocaelispor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolcunun, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attığının vurgulandığı açıklamada, "Benhur Keser'e 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

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