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Çaykur Rizespor, Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Çaykur Rizespor, Oğuz Ceylan'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nden Oğuz Ceylan'ı renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü'nden Oğuz Ceylan'ı renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada Oğuz Ceylan'ın Çaykur Rizespor'a transferi için MKE Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Deneyimli defans oyuncusu takımımızın Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Oğuz'a 'Yuvana hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

MKE Ankaragücü Rizespor Spor Spor Haberler

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