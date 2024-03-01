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Çaykur Rizespor, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Geçen hafta aldığı mağlubiyetin ardından Rize temsilcisi, galibiyet arayışında.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Yılport Samsunspor'a 3-0 yenilen Rize temsilcisi, 36 puan ve averaj ile 8. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Benhur Keser ile takımdan ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak. Sakatlığı geçen ve hafta boyunca takımla çalışan kaleci Gökhan Akkan'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 3-1 kaybetmişti.

Kaynak: AA / Spor

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