Çaykur Rizespor, Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak
Spor Haberleri
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak ve Burak Şeker tarafından yönetilecek. Rize temsilcisi, son hafta sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yenerek 6. sırada yer alıyor. Mithat Pala kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak ve Pinchi'nin durumu maç saatinde belli olacak. Kayseri'ye giden Çaykur Rizespor, son hazırlıklarını burada yapacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadında saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.
Ligde son hafta sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 14 puan ve averaj ile 6. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Mithat Pala kadroda yer almayacak. Sakatlıktan çıkan Pinchi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
Kayseri'ye giden yeşil-mavililer, son hazırlıklarını burada yapacak.