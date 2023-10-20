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Çaykur Rizespor, Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak ve Burak Şeker tarafından yönetilecek. Rize temsilcisi, son hafta sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yenerek 6. sırada yer alıyor. Mithat Pala kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak ve Pinchi'nin durumu maç saatinde belli olacak. Kayseri'ye giden Çaykur Rizespor, son hazırlıklarını burada yapacak.