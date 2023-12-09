Trendyol Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Rizespor, havalimanından Ankara'ya doğru yola çıkacak.

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Ligin 15. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi günü saat 20.00'da MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu maç için Rize'deki hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekip akşam saatlerinde havalimanından Ankara'ya doğru yola çıkacak. Ligde 21 puanla 9. sırada bulunan Rizespor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nün mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. - RİZE