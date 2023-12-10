Haberler ›› Spor ›› Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak

10 Aralık 2023 13:13 Son Güncelleme: 13:14 Abone Ol

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Halil Umut Meler yönetecek. Çaykur Rizespor, 21 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.