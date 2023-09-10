Çaykur Rizespor, Martin Minchev'i kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Bulgar Martin Minchev'i kadrosuna kattı. 22 yaşındaki Minchev, 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sparta Prag'da forma giyen Bulgar Martin Minchev'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Minchev'in, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Martin Minchev'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Spor