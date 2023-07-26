Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Manisa FK'dan Muhammet Taha Şahin'i transfer etti. Yeşil-mavili ekip, 23 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşmaya vararak transferi duyurdu.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Manisa FK'dan Muhammet Taha Şahin'i transfer etti.

1 sezonluk aranın ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen yeşil-mavili ekip transferini duyurdu. Manisa FK Kulübü ile yapılan mutabakat sonucu anlaşmaya varılan 23 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Taha Şahin sağlık kontrolleri sonrası kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Muhammet Taha Şahin'in transferi için Manisa FK ve futbolcu ile anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi. - RİZE