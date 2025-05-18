Çaykur Rizespor Ligde Kalmayı Garanti Altına Aldı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 6-3 yenerek 43 puana ulaştı ve matematiksel olarak ligde kalmayı başardı. Sivasspor ise sezon sonuna yaklaşırken ligden düşen 3. takım oldu.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftanın sonunda 43 puana yükselerek matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.
Trendyol Süper Lig'de 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 6-3 yenerek 43 puana yükseldi. Ligin alt kısmında bulunan Alanyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 39 puana, Bodrumspor sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak 36 puana yükselirken, Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 yenilerek 35 puanda kaldı. Alınan sonuçlar sonrasında ligin bitmesine 2 hafta kala Çaykur Rizespor ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemiş oldu.
Sivasspor ise aldığı mağlubiyetle Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından ligden düşen 3. takım oldu. - RİZE