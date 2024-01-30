- Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

RİZE - Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Rize'ye dönen yeşil-mavili ekip ligin 24. haftasında sahasında 3 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına ara kesmeden başladı. Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesi Teknik Direktör İlhan Palut öğrencileriyle saha içinde bir toplantı gerçekleştirdi. İdman koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise Fatih Karagümrük karşısında oynayan futbolcular salonda çalışmaya devam etti. Minyatür kalelerde hücum çalışmasıyla devam eden antrenman 60 dakika sürdü.

6 futbolcu sarı kart sınırında

Yeşil-mavili ekipte Casper Hojer, Benhur Keser, Altin Zeqiri, Attila Mosci, Jonjo Shelvey ve Martin Minchev, zorlu müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.