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Çaykur Rizespor, Khusniddin Alikulov'u kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Özbek stoper Khusniddin Alikulov'u transfer etti. Yeşil-mavililer, Alikulov ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Özbek stoper Khusniddin Alikulov'u kadrosuna kattı.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-mavililer, Özbekistan Süper Ligi'nde Nasaf Qarshi forması giyen Khusniddin Alikulov ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "24 yaşındaki Özbekistan Milli Takım oyuncusu Khusniddin Alikulov, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Alikulov'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Özbekistan Rizespor Spor Haberler

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