Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat'ı renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına Beşiktaş'tan kiraladı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına Beşiktaş'tan kiraladı.
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ta forma giyen 21 yaşındaki defans oyucusu Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kerem Kalafat'a, Kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor