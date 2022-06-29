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Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat'ı renklerine bağladı

Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat'ı renklerine bağladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına Beşiktaş'tan kiraladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına Beşiktaş'tan kiraladı.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ta forma giyen 21 yaşındaki defans oyucusu Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kerem Kalafat'a, Kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

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