Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Ağırlıyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 14. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak. Rizespor, ligde 14 puanla 11'inci sırada yer alırken, Kayserispor 9 puanla 17'nci sırada bulunuyor. Rizespor'da tedavi gören Halil Dervişoğlu ile kart cezalısı oyuncular yarınki maçta bulunamayacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Yeşil-mavili takım, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor. Zecorner Kayserispor ise 9 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
Karadeniz ekibinde tedavisi süren Halil Dervişoğlu ile kart cezalısı Laçi ve Samet Akaydin yarınki maçta forma giyemeyecek.
