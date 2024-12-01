Çaykur Rizespor, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Belki akan oyunda pozisyon bulamadılar ama çokça duran top kazandılar. Bunların her birisi de baktığınız zaman bir tehlikeydi ama ikinci gol ile beraber tekrar ritmimizi yakaladık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut "Kayserispor senelerdir aynı ekiple oynayan bir takım. Bunun dezavantajları olduğu gibi birbirine uyum anlamında da avantajları var. Sinan hoca ile beraber de 5'li oyun sistemini senkronize bir şekilde uygulayabiliyor. Bu da karşımızda kompakt bir şekilde kalabalık defans yapan bir rakip demek oluyordu. Golü bulmak bizim adımıza kolay olmayabilirdi. Maçın önünden baktığımız zaman ve burada bize de düşen sabırla denemeye devam ederken rakibe de tehlikeli, öndeki hızlı oyuncularına kontratak şansı tanımamaktı. İlk yarının genel görüntüsüne baktığımız zaman beklediğimiz gibi oyuna hakim olan bir Rizespor takımı ve kazandığı toplarla da hızlı gitmeye çalışan bir Kayserispor vardı. Biz bu set oyununu 4 pozisyonda destekledik ve aslında çok da net olmayan bir pozisyonda ekstra bir golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadık. Bu arada rakibe de bir net pozisyon verdik ve duran top, kornerler kazandı" ifadelerini kullandı.

Maçın 2. yarısı ilk 15 dakikasının Çaykur Rizespor adında olumsuz geçtiğini ifade eden Palut "Maçın tek olumsuz periyodu bizim adımıza ikinci yarının ilk 15 dakikasıydı. Rakip bir sistem değişikliği ile çıktı. Hem paylaşımda sorun yaşadık hem de kazandığımız toplarda uygun alanlar varken erken tercihler, basit top kayıpları, bazı yerlerde fiziksel olarak güçlü kalamamaktan erken top kayıpları yaptık ve rakibi biraz üzerimize çektik. Baskı kurdular. Belki akan oyunda pozisyon bulamadılar ama çokça duran top kazandılar. Bunların her birisi de baktığınız zaman bir tehlikeydi ama ikinci gol ile beraber tekrar ritmimizi yakaladık. Rakip de 10 kişi kalınca kendi tempomuzda maçı bitirdik" dedi. - RİZE