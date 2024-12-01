Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

Muhalifler, kritik şehrin kalbini ele geçirdi

 Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar

 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler
Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı

Çaykur Rizespor, Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı

Çaykur Rizespor, Kayserispor'u 1-0 Önde Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u 1-0 geride bıraktı. Emrecan Bulut'un attığı golle Rizespor, liderlik için bir adım daha attı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yar)

4. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Varesanovic'in ceza sahasına girmeden yaptığı ortasında topa kafa ile vuran Sowe'un şutunda kaleci Onurcan topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Rachid Ghezzal'ın yaptığı ortada kafa vuruşunu gerçekleştiren Emrecan Bulut'tun şutunda top auta çıktı.

41. dakikada Olawoyin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emrecan Bulut'un vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Attila Mocsi, Taha Şahin, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, Rachid Ghezzal, Dal Varesanovic, Emrecan Bulut, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Casper Hojer, Vaclav Jurecka, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Benhur Keser, Muhamed Buljubasic, Martin Minchev, Altin Zeqiri, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Joseph Attamah, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Bourabia, Ali Karimi, Kartal Yılmaz, Stephane Bahoken, Aylton Boa Morte

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Batuhan Özgan, Anthony Uzodimma, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Yaw Ackah, Talha Sarıarslan, Duckens Nazon, Carlos Mane, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Emrecan Bulut (dk. 41) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Aylton Boa Morte (Kayserispor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Muhalifler, kritik şehrin kalbini ele geçirdi
img

İlk maçı bile belli! Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a
img

Beşar Esad'ın apar topar kaçtığı ülke belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Deha bugün yayınlanacak mı? 1 Aralık Pazar Deha yeni bölüm var mı? Real Madrid Getafe Arda Güler oynuyor mu, yedek mi? Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Getafe golleri kim attı, canlı maç anlatımı ÖZET - GOLLER! Real Madrid Getafe maçı neden yayınlamıyor? Real Madrid Getafe kanal mı değişti? Real Madrid Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Madrid Getafe maçı ne zaman? Masterchef kim elendi? 1 Aralık Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 1 Aralık Pazar bugün kimler potada? İllegal Hayatlar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İllegal Hayatlar filmi ne zaman, nerede çekildi? Deha 11. bölüm tek parça full HD izle! Deha 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha CANLI İzle! Deha 11. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.