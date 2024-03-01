Üye Girişi
Haberler

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı. İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklar sona erdi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktik çalışmasıyla tamamlandı. Yeşil-mavili ekip son olarak ligin 22. haftasında Trabzonspor'u mağlup etti. Sonrasında evinde ve deplasmanda galibiyet sevinci yaşamayan Rizespor, Kayserispor maçından 3 puan almak istiyor.

28. randevu

Çaykur Rizespor ile Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 27 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda yeşil-mavililer 8, Kayserispor da 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Rize 27 gol atarken, Kayseri ise 33 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 3-1 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Burak Pakkan düdük çalacak

Çaykur Rizespor - Kayserispor karşılaşmasını Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ali Tuna yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kaç yaşında, nereli? AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim? Düğüm 4. bölüm ne zaman? Düğüm 4. bölüm yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title