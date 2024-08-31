Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu

Kasımpaşa maçının ardından

Mehmet Can PEÇE / RİZE, - SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kasımpaşa, iyi geçiş yapan atletik oyuncuları olan bir takım. Maçın hemen başında bu opsiyonlarını kullanarak golü buldular. İlk yarı boyunca oyunu domine ederek ama ceza sahasında yeteri kadar rahatsız edici olamayarak denemelerde bulunduk. İkinci yarı bu denemeler biraz daha gole yakın bir hal aldı. Buna rağmen skoru bulamadık. ve bu arada rakibin de yine bir iki tane hücum geçişi oldu. Maç sonuna kadar denedik ama yetersiz kaldık. ve maalesef bu önemli maçı kaybettik. Çok uzun periyotta sadece Adana Demirspor'u yenebildik. Benim teknik direktörlük dönemimde birçok maç oynadık. ve bu kadar çok maç içerisinde sadece bir galibiyetimiz var. Burada şehrin bana ve ekibime olan güvenini yavaş yavaş eritiyor, karşılığını veremiyoruz. Bunun nedeni ne oyuncularımızın sahadaki performansıdır ne de taraftarımızın söylediği gibi transferlerin gelmemesidir. Bunun tek sorumlusu vardır. O da nasıl iyi gittiğimiz zaman nasıl alkışlanıyor isem bugün de bunun tek sorumlusu vardır benim. Bunu ucuz bir kahramanlık olarak söylemiyorum. Bu kötü gidişim tek nedeni vardır. O da İlhan Palut'tur" dedi.

BARIŞ KANBAK: 'BUGÜN KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak ise değerlendirmesinde kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "İki takımında mutlak kazanası gerekiyordu. Maça erken golle başladık. İlhan hocamızın yıllardır oynattığı bir sistemi var. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Bugünde doğru defansif duruşlar sonrası kazandığımız toplarla rakip kalede tehlike yaratabilecektik. Bu plan tuttu ve meyvesini verdi. Daha sonra duran toplardan 2 tane yediğimiz gol oldu. Goller geçerli olmadığında kırılmadık devam ettik. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Önümüzdeki milli arayı iyi değerlendireceğiz" diye konuştu.