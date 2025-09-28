Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Maçının İlk Yarı Sonucu: 0-1
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Kasımpaşa'nın golü, Gueye tarafından 35. dakikada kaydedildi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala, Laçi, Augusto, Rak Sakyi, Sowe
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, (Dk. 24 Ali Yavuz Kol), Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Gueye
Gol: Dk. 35 Gueye ( Kasımpaşa )
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor- Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
15. dakikada Çaykur Rizesporlu Rak Sakyi ceza sahası sağ tarafında rakibini çalımladıktan sonra yay üzerinden plase şutunda kaleci Gianniotis, uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.
33. dakikada Sowe'un sağ tarafından ceza yayı üzerine pasına Augusto'nun kontrol edip vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ounes'in ara pasında ceza sahasında hareketlenen Gueye'nin bekletmeden yerden vuruşunda direk dibine çarpan top filelere gitti: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.