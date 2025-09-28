Haberler

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Maçının İlk Yarı Sonucu: 0-1

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Kasımpaşa'nın golü, Gueye tarafından 35. dakikada kaydedildi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala, Laçi, Augusto, Rak Sakyi, Sowe

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, (Dk. 24 Ali Yavuz Kol), Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Gueye

Gol: Dk. 35 Gueye ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor- Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

15. dakikada Çaykur Rizesporlu Rak Sakyi ceza sahası sağ tarafında rakibini çalımladıktan sonra yay üzerinden plase şutunda kaleci Gianniotis, uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada Sowe'un sağ tarafından ceza yayı üzerine pasına Augusto'nun kontrol edip vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ounes'in ara pasında ceza sahasında hareketlenen Gueye'nin bekletmeden yerden vuruşunda direk dibine çarpan top filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.