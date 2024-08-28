Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde pas oyunu, taktik ve daraltılmış sahada çift kale maç yapıldı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavililer, salonda mobilizasyon ile başladığı antrenmanı teknik direktör İlhan Palut yönetiminde, pas oyunu, taktik ve daraltılmış sahada çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Benhur Keser katılmadı. - RİZE