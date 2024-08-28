Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi ve daraltılmış sahada çift kale maç yapıldı. Sakatlığı bulunan Benhur Keser idmana katılmadı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman taktik çalışmanın ardından daraltılmış sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Benhur Keser idmana katılmadı.
Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.