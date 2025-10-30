Haberler

Çaykur Rizespor, Karaköprü Belediyespor'u 3-0 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Karaköprü Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Ali Sowe'nin iki golü ve Jurecka'nın bir golü ile galibiyet geldi.

Stat: Faruk Çelik

Hakemler: Turgut Doman, Mert Bulut, Harun Reşit Güngör

Karaköprü Belediyespor: Seyhan Karadaş, Fırat Sarı (Dk. 46 Batuhan Tunçay), Görkem İbrahim Demirel (Dk. 46. Yavuz Alemdar), Metin Peker, Can Muhammet Vural (Dk. 75 Enes Karadeniz), Muhammed Emin Yavaş, Deniz Cebeci, Doğukan Ateş (Dk. 64 İbrahim Başer), Berkan Aksoy (Dk. 81 Turhan Orhan), Fatih Gök, Mustafa Demirel

Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila (Dk. 75 Sakyi), Ali Sowe (Dk. 81 Yakup Ayan), Taylan Antalyalı, Laci (Dk. 46 Buljubasic), Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri (Dk. 64 Jurecka), Emrecan Bulut (Dk. 64 Augusto)

Goller: Dk. 7 ve 73 Ali Sowe, Dk. 78 Jurecka (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 84 Yakup Ayan, Dk. 89 Augusto (Çaykur Rizespor )

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, deplasmanda Nesine 3. Lig ekiplerinden Karaköprü Belediyespor'u 3-0 yenerek tur atladı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Spor
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
