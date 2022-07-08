Çaykur Rizespor, Kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor, Kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor, kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor, kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı.

Rizespor, Erzurum kampının 1. etap hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-mavililer kampın 2. etap çalışmaları için 12 Temmuz Salı günü Erzurum'da toplanacak. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Rizespor Erzurum Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title