Çaykur Rizespor, Kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor, kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor, kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı. Rizespor, Erzurum kampının 1. etap hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-mavililer kampın 2. etap çalışmaları için 12 Temmuz Salı günü Erzurum'da toplanacak. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Rizespor Erzurum Spor Haberler

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