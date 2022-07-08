Çaykur Rizespor, Kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor, kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor, kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı.
Rizespor, Erzurum kampının 1. etap hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-mavililer kampın 2. etap çalışmaları için 12 Temmuz Salı günü Erzurum'da toplanacak. - RİZE
İhlas Haber Ajansı / Spor