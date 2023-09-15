Çaykur Rizespor, Janne-Pekka Laine ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Finlandiya Ligi ekiplerinden Haka'dan orta saha oyuncusu Janne-Pekka Laine'yi transfer etti. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Janne-Pekka Laine ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya Ligi ekiplerinden Haka ile oyuncunun transferi için anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Finlandiyalı orta saha oyuncusu Janne-Pekka Laine, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Spor