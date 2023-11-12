Çaykur Rizespor, İstanbulspor'u 1-0 Yendi
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi. Mücadelede Çaykur Rizespor'un golünü Shelvey attı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin (Dk.89 Alikulov), Varesanovic, Sauerbeck (Dk.78 Laine), Minchev (Dk.78 Gaich)
İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk.44 Sambissa), Ali Yaşar (Dk.87 Kubilay köylü), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk.67 Rroca), Sylvanus Deli, Ndao, Mendy (Dk.67 Laurentino), Emir Kaan Gültekin (Dk.67 Trore)
Gol: Dk.5 Shelvey (Çaykur Rizespor )
Sarı Kart: Dk.62 Shelvey (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi.
58. dakikada Sambissa'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası üzerinde yükselen Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşu istediği gibi olmayınca, top üsten dışarı çıktı.
78. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Laurentino'nun ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.
85. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Olawoyin'in gelişine sol ayak içi vuruşunda, Ali Yaşar filelere gitmekte olan topa dokunarak kornere çeldi.
Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.