Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakat olan Benhur Keser'in tedavisi devam ediyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanda yer almayan Benhur Keser'in sağlık durumuna ilişkin ise "Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep maçı öncesi son antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Benhur Keser'in yapılan sol ayak bilek MR tetkiki sonucu tendon zorlanması ve sıkışma teşhisi konulmuş olup, tedavisi devam eden oyuncumuz İstanbulspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan teknik direktör Palut'un da doğum günü olduğu anımsatılarak, "Teknik direktörümüz İlhan Palut'un doğum gününü kutlar, başarı dolu, sağlıklı, mutlu yıllar dileriz." denildi.