Çaykur Rizespor, İstanbulspor ile karşılaşacak
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve Sarper Barış Saka tarafından yönetilecek. Rize temsilcisi, son haftada Gaziantep FK'ya yenilmesinin ardından 11. sırada yer alıyor. Altın Zeqiri milli takıma çağrıldığı için kadroda yer almayacak, Benhur Keser'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde son hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da, ülkesinin milli takımına çağrılan Altın Zeqiri kadroda yer almayacak. Sakatlığı bulunan Benhur Keser'in durumu ise maç saatinde belli olacak.