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Çaykur Rizespor, İstanbulspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve Sarper Barış Saka tarafından yönetilecek. Rize temsilcisi, son haftada Gaziantep FK'ya yenilmesinin ardından 11. sırada yer alıyor. Altın Zeqiri milli takıma çağrıldığı için kadroda yer almayacak, Benhur Keser'in durumu ise maç saatinde belli olacak.