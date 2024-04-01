YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Çaykur Rizespor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde geride kalan hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Rize temsilcisi, 42 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart cezalısı Casper Hojer, sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak.

İstanbul'a giden yeşil-mavili ekip, son hazırlığını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Gaziantep FK İstanbul Rizespor Rize Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart 2024 Seçimi Etimesgut Belediye Başkanı CHP Erdal Beşikçioğlu oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı CANLI İZLE! 1 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç? Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'e kaç oy fark attı? Sinem Dedetaş Üsküdar'ı kaç oyla kazandı? Resmi Gazete bugün (1 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! AK Parti'den CHP'ye kaç il geçti? Hangi iller AK Parti'den CHP'ye geçti? Neler Oluyor Hayatta Canlı İzle I Neler Oluyor Hayatta hangi kanalda, saat kaçta? Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi? İstanbul Seçim sonuçları ne oldu? 2024 ŞEREFLİKOÇHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Şereflikoçhisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 POLATLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Polatlı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 HAYMANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Haymana'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BALA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Bala'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ELMADAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Elmadağ'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 MAMAK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Mamak'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ÇANKAYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Çankaya'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title