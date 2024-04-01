Çaykur Rizespor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde geride kalan hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Rize temsilcisi, 42 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da sarı kart cezalısı Casper Hojer, sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak.
İstanbul'a giden yeşil-mavili ekip, son hazırlığını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 1-0 kazanmıştı.