Çaykur Rizespor ile Zecorner Kayserispor Maçının İlk Yarısı 0-0 Beraberlikle Tamamlandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, Çaykur Rizespor ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı, karşılıklı fırsatlarla geçerken 0-0 sona erdi. Her iki takım da etkili ataklar geliştirmesine rağmen, ağları bulmayı başaramadı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Taylan Antalyalı (Dk. 31 Buljubasic), Rak-Sakyi, Jurecka, Emrecan Bulut (Dk. 31 Zeqiri), Sowe

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Mendes, Mane, Benes, Cardoso, Onugkha

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

3. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

9. dakikada Mocsi'nin pasında topla buluşan Jurecka'nın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı gitti.

10. dakikada Mendes'in ceza sahası içi sol çaprazından ortasında topa yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

32. dakikada Çaykur Rizesporlu futbolcu Jurecka'nın pasında topla buluşan Rak-Sakyi, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

41. dakikada Zegiri'nin ortasında topla buluşan Sowe'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
Haberler.com

