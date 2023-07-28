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Çaykur Rizespor ile Ümraniyespor Hazırlık Maçı Berabere Sonuçlandı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi. Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaştı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında, Karadeniz ekibi ile İstanbul temsilcisi arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaştı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında, Karadeniz ekibi ile İstanbul temsilcisi arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Spor

Trendyol Süper Lig Rizespor Erzurum Spor Haberler

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