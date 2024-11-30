Çaykur Rizespor ile Kayserispor Süper Lig'de 15. Randevuda Karşılaşıyor

Çaykur Rizespor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde Rize'de 15. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor, yarın 3 puan için sahaya çıkacak. Rize'de oynanacak maçta iki ekip, 15. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. Geride kalan 14 maçta 7 kez Rizespor kazanırken 2 kez Kayserispor sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç da berabere sona erdi. Ev sahibi ekip, bu maçlarda 17 gol atarken Kayserispor ise 10 gol kaydetti.

İki takım arasında Rize'de oynanan son 5 maçta Kayserispor'un galibiyeti bulunmuyor.

Rizespor ile Kayserispor arasında Karadeniz'de oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde:

1979-1980 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-1

1985-1986 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0

2004-2005 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-1

2005-2006 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-0

2006-2007 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0

2007-2008 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-0

2013-2014 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-2

2015-2016 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-0

2016-2017 Ç.Rizespor-Kayserispor: 2-4

2018-2019 Ç.Rizespor-Kayserispor: 3-0

2019-2020 Ç.Rizespor-Kayserispor: 3-2

2020-2021 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0

2021-2022 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0

2023-2024 Ç.Rizespor-Kayserispor: 3-0 - KAYSERİ