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Çaykur Rizespor ile Kayserispor Süper Lig'de 15. Randevuda Karşılaşıyor

Çaykur Rizespor ile Kayserispor Süper Lig'de 15. Randevuda Karşılaşıyor
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u ağırlayacak. İki takım tarihi boyunca Rize'de 14 kez karşılaştı ve ev sahibi Rizespor 7 kez kazandı. Maçta 3 puan için mücadele edecek olan takımlar, bu sezon için önemli bir galibiyet arayışında.

Çaykur Rizespor ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde Rize'de 15. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor, yarın 3 puan için sahaya çıkacak. Rize'de oynanacak maçta iki ekip, 15. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. Geride kalan 14 maçta 7 kez Rizespor kazanırken 2 kez Kayserispor sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç da berabere sona erdi. Ev sahibi ekip, bu maçlarda 17 gol atarken Kayserispor ise 10 gol kaydetti.

İki takım arasında Rize'de oynanan son 5 maçta Kayserispor'un galibiyeti bulunmuyor.

Rizespor ile Kayserispor arasında Karadeniz'de oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde:

1979-1980 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-1

1985-1986 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0

2004-2005 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-1

2005-2006 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-0

2006-2007 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0

2007-2008 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-0

2013-2014 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-2

2015-2016 Ç.Rizespor-Kayserispor: 0-0

2016-2017 Ç.Rizespor-Kayserispor: 2-4

2018-2019 Ç.Rizespor-Kayserispor: 3-0

2019-2020 Ç.Rizespor-Kayserispor: 3-2

2020-2021 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0

2021-2022 Ç.Rizespor-Kayserispor: 1-0

2023-2024 Ç.Rizespor-Kayserispor: 3-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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