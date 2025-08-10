Çaykur Rizespor ile Göztepe İlk Yarıda Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda her iki takım da fırsatlar bulsa da kaleciler devreye girdi.
Stat : Çaykur Didi
Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Abdullah Uğur Sarı
Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Hojer, Samet Akaydın, Mocsi, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Laçi, Papanikolaou, Mihaila, Olawoyin, Sowe
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Taha Altıkardeş, Cherni, Rhaldney, Miroshi, Olaitan, Juan, Janderson
Sarı kartlar: Dk. 23 Bokele (Göztepe), Dk. 45+2 Papanikolaou (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında oynan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
4. dakikada, Mihaila'nın sağ kanattan derinlemesine pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Sowe'ye, kaleci Lis geçit vermedi.
11. dakikada, Papanikolaou'nun derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda kaleci Lis, topu uzaklaştırdı.
35. dakikada, Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa Janderson'un kafa vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat kaleye yönelen topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
Karşılaşmayı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da izledi.