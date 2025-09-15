Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği arasında, ilk yarı 0-0 sona erdi. Karşılaşmada her iki takım da birkaç tehlikeli pozisyon bulmasına rağmen, gol atmayı başaramadı.
Stat : Çaykur Didi
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Cem Özbay
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Halil İbrahim Dervişoğlu, Laçi, Zeqiri, Sowe
Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Göktan Gürpüz, Koita, Oğulcan Ülgün, Tongya, Niang
Sarı kartlar: Dk. 42 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)
5. dakikada, Papanikolau'nun pasında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda topu kaleci Erhan Şentürk kornere çeldi.
8. dakikada, Pereira'nın sert şutunda iyi uzanan kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
15. dakikada Laçi'nin uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Zeqiri'nin kafayla topu önüne indirdikten sonra sert şutunda, kaleci Erhan Şentürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.
38. dakikada sol kanattan Alikulov'un ortasında iyi yükselen Papanikolaou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
Maçın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.