Haberler

Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği arasında, ilk yarı 0-0 sona erdi. Karşılaşmada her iki takım da birkaç tehlikeli pozisyon bulmasına rağmen, gol atmayı başaramadı.

Stat : Çaykur Didi

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Cem Özbay

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Samet Akaydın, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Halil İbrahim Dervişoğlu, Laçi, Zeqiri, Sowe

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Göktan Gürpüz, Koita, Oğulcan Ülgün, Tongya, Niang

Sarı kartlar: Dk. 42 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

5. dakikada, Papanikolau'nun pasında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda topu kaleci Erhan Şentürk kornere çeldi.

8. dakikada, Pereira'nın sert şutunda iyi uzanan kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

15. dakikada Laçi'nin uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Zeqiri'nin kafayla topu önüne indirdikten sonra sert şutunda, kaleci Erhan Şentürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.

38. dakikada sol kanattan Alikulov'un ortasında iyi yükselen Papanikolaou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

Maçın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
Batman'daki vahşetin nedeni belli oldu! Çoluk çocuk demeden katlettiler

Çoluk çocuk demeden katlettiler! İşte Batman'daki vahşetin nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük protesto: Trabzonspor taraftarı, TFF binasına gitti

Büyük protesto: TFF binasına gittiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.