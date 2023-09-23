Çaykur Rizespor ile EMS Yapı Sivasspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile EMS Yapı Sivasspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol buldu ancak galibiyet için yeterli olmadı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala (Dk. 77 Laine), Varesanovic, Zeqiri (Dk. 46 Benhur Keser), Olawoyin (Dk. 46 Shelvey), Sauer, Gaich (Dk. 63 Minchev)
EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 80 Kvet), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak (Dk. 83 Keita), Saiz (Dk. 80 Koita), Emrah Başsan (Dk. 67 Murat Paluli), Barrow, Manaj (Dk. 80 Ahmed Musa)
Goller: Dk. 35 Varesanovic (Çaykur Rizespor ) Dk. 7 Saiz (EMS Yapı Sivasspor )
Sarı kartlar: Dk. 13 Varesanovic, Dk. 44 Mocsi, Dk. 61 Mithat Pala, Dk. 65 Taha Şahin, Dk. 75 Emirhan Topçu, Dk. 88 Benhur Keser (Çaykur Rizespor ) Dk. 66 Manaj, Dk. 86 Charisis, Dk. 90+2 Caner Osmanpaşa (EMS Yapı Sivasspor )
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile EMS Yapı Sivasspor, 1-1 berabere kaldı.
56. dakikada Sauer'ın sol çizgiye uzun ortasında Halil İbrahim Pehlivan meşin yuvarlağı ayak içi ile ceza sahası çizgisi üzerindeki Benhur Kerser'e indirdi. Bu futbolcunun kontrol edip vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
69. dakikada Barrow'un ara pası sonrası ceza yayı üzerinde Manaj'ın kontrol edip vuruşunda, top savunmada Mocsi'den döndü. Manaj'ın kontrol edip yeniden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
75. dakikada kale sahası sol çizgisinden ceza sahası içine giren Saiz'in zor pozisyonda vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top Manaj'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
80. dakikada Taha Şahin ile verkaç yapan Varesanovic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.
Mücadele 1-1 berabere sona erdi.