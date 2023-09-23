Çaykur Rizespor ile EMS Yapı Sivasspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile EMS Yapı Sivasspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol buldu ancak galibiyet için yeterli olmadı.