Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor Maçında İlk Yarı Golsüz Berabere
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor'u konuk ederken, ilk yarı golsüz sona erdi. Maçta dikkat çeken anlar ve ataklar yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Janvier'in şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.
29. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Makouta'nın ceza sahasına yaptığı ortaya Ui-jo Hwang kafayı vururken top az farkla auta çıktı.
40. dakikada ceza sahasının dışından vuruşunu gerçekleştiren Akintola'nın şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Taha Şahin'in bekletmeden gerçekleştirdiği vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.
Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem Özbay
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Alikulov Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Ali Sowe
Yedekler: Grbic, Abdülkadir Ömür, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Berkay Özcan, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Zeqiri, Doğanay Avcı
Teknik Sorumlu: Osman Demir
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Makouta, Fatih Aksoy, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Vilhena, Cordova, Janvier, Ui-jo Hwang, Sporar
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Efecan Karaca, Arda Usluoğlu, Balkovec, Nejdet Nezir Bilin, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Sarı kart: Olawoyin (Çaykur Rizespor) - RİZE