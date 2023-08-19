Çaykur Rizespor ile Alanyaspor Berabere Kaldı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2'nci haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Deplasman ekibinde Oğuz Aydın 67'nci dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE, -

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER Yiğit Arslan, Furkan Ürün, Murat Temel

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Halil, Emirhan, Anıl, Taha, Mithat, Varesanovic (Dk. 80 Pinchi), Benhur (Dk. 80 Gustavo), Olawoyin (Dk.90+2 Dıouf), Zeqiri, Mary

ALANYASPOR: Ertuğrul - Yusuf, Aliti, Furkan, Augusto (Dk. 80 Hadergjonaj), Janvier (Dk. 68 Fer), Richard, Novais (Dk. 80 Balkovec), Eduardo, Anderson Silva (Dk. 61 Oguz), Efecan

KIRMIZI KART: Dk. 67 Oğuz (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Olawoyin, Anıl (Çaykur Rizespor ), Yusuf, Richard, Augusto (Corendon Alanyaspor)

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2'nci haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Deplasman ekibinde Oğuz Aydın 67'nci dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

1'inci dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Konuk ekibin sağ kanattan kullandığı taç atışında top rakip savunmadan dönerek, Alanyasporlu oyuncu Eduardo'nun önünde kaldı. Eduardo'nun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

33'üncü dakikada Halil'in pasında sol kanatta topla buluşan Zeqiri'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top dışarı çıktı.

45'inci dakika Janvier'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Eduardo'nun şutu savunmaya çarparak dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

63'üncü dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Zeqiri'nin şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla yeniden topla buluşan Zeqiri'nin havadan ceza sahasına gönderdiği topa Mary'nin kafa ile kaleye gönderdiği top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

65'inci dakikada Corendon Alanyaspor 10 kişi kaldı. Alanyasporlu oyuncu Oğuz'un rakibi Benhur'a yaptığı müdahale sonucu maçı hakemi serbest vuruş düdüğü çaldı. Müdahaleyi sarı kart olarak değerlendiren hakem Yiğit Arslan, VAR uyarısı sonrası yeniden izlediği pozisyonda, Oğuz'a gösterdiği sarı kartın rengini kırmızı ile değiştirdi. Alanyaspor, kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.

90'ıncı dakikada Alanyaspor'un Balkovec ile kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan'da kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.