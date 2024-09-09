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Çaykur Rizespor, Hırvat kaleci Ivo Grbic'i kadrosuna kattı

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sheffield United forması giyen Hırvat file bekçisi Ivo Grbic'i 1 yıl kiralık olarak transfer etti. Sağlık kontrolünden geçen Grbic, Rize'de basına kapalı imza töreniyle takıma katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sheffield United forması giyen Hırvat file bekçisi Ivo Grbic'i 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen deneyimli kaleci için Rize'de basına kapalı imza töreni düzenlendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, Sheffield United'dan kaleci Ivo Girbic'i kadrosuna kattı. Sheffield United ile yapılan anlaşmanın ardından 28 yaşındaki kaleci Ivo Grbic, sağlık kontrolünden geçti. Grbic, ardından 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yeni transferimiz Grbic'e "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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