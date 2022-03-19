Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı - Haberler

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Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı

Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının ardından çalışmalarına ara vermeden başladı.

ANTALYA (DHA) - Çaykur Rize spor, Trabzon spor maçının ardından çalışmalarına ara vermeden başladı. Yeşil-mavili ekip, 2 günlük iznin ardından milli maç arasını Antalya'daki kampta geçirecek.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde ağırladıkları lider Trabzon spor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rize spor, çalışmalarına ara vermeden başladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen çalışmada; Trabzon spor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular, spor salonunda bireysel çalıştı. Diğer oyuncular ise kar yağışı altında sahada kondisyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Milli maç arası nedeni ile 2 gün izin yapacak yeşil-mavili ekip, Salı günü Antalya'da kampa girecek.


- Rize
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Trabzonspor, Rizespor, Antalya, Milli, Spor, Haberler

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