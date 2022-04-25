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Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde geride kalan 34 haftada 30 puan toplayabilen yeşil-mavili ekip, 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman, tekrar yapılan düz koşu ile son buldu.


Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Göztepe, Spor, Haberler

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