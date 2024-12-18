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Çaykur Rizespor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor
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Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, Göztepe ile oynayacakları maç öncesinde galip gelerek devre arasına güzel bir şekilde girmek istediklerini ifade etti. Takımın son haftalardaki kötü sonuçları telafi etmek için motive olduklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, maçı kazanıp devre arasına güzel gitmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'un 24 yaşındaki orta sahası Mithat Pala, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göztepe deplasmanından mutlak galibiyetle dönmek istediklerine vurgu yapan Pala, "Aslında çok iyi bir seri yakalamıştık. Çok güzel giden bir serüven vardı. Son 2 haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Gaziantep'teki kötü mağlubiyet ve sonrasında Konya'daki puan kaybı. Aslında çok iyi oynadığımız bir Konya maçı, puan kaybı bizi üzdü. Göztepe maçına çok iyi hazırlanıyoruz, onlar da ligin çıkış yapan flaş bir takımı. Biz de onlara iyi hazırlandık. Bu maçtan sonra devre arası oluyor. Bu maçı kazanıp, oradan 3 puanı alıp, devre arasına güzel gitmek istiyoruz" dedi.

Vanspor FK ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında aldıkları 6-0 galibiyetin ardından lige odaklandıklarını kaydeden başarılı futbolcu, "Kupa maçına güzel bir galibiyet, farklı bir sonuç aldık. Tur atladığımız için, gruplara kaldığımız için mutluyuz. Genç arkadaşlarımız, şans alamayan arkadaşlarımız için de iyi bir prova oldu. Lige döndüğümüz zamanda son Konya maçında gerçekten çok üstün oynadığımız, istatistiklerin de yansıttığı, çok güzel geçen bir maç ama sonuca yansımadığı için üzgünüz. Aslında galip gelmemiz gereken ve istatistiklerin bunu gösterdiği bir maçtı. Üzgünüz ama bunu telafi edeceğiz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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