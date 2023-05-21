Çaykur Rizespor, Golsüz Beraberlikle Süper Lig'e Yükseldi

Spor Toto 1'inci Lig'in 38'inci haftasında Çaykur Rizespor ile Altınordu arasında oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Rizespor, doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Altınordu ise küme düştü. Rizespor taraftarları maç sonrası büyük coşku yaşadı.

Spor Toto 1'inci Lig'in 38'inci haftasında oynanan Çaykur Rizespor- Altınordu müsabakası golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorla Karadeniz temsilcisi ligi 2'nci sırada bitirerek, 1 yıllık aranın ardından doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Sezonu 16'ncı sırada tamamlayan Altınordu ise küme düştü.

Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e doğrudan çıkma şansını son haftaya bırakan Karadeniz ekibi, ligin son haftasında kümede kalma mücadelesi veren rakibi Altınordu ile karşılaştı. Rize ekibi, 10 kişi kalan rakibi karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı. Karadeniz temsilcisi bu sonuçla puanını 68'e yükselterek ligi ikinci sırada tamamladı. Yeşil mavililer, Yılport Samsunspor'un ardından ligin son haftasında Süper Lig bileti alan ikinci takım oldu. İzmir ekibi Altınordu ise sezonu 35 puanla 16'ncı sırada tamamlayarak 2'nci Lig'e düştü.

22'NCİ KEZ SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

1953 yılında kurulan Rize ekibi, tarihi boyunca 27 sezon 1'inci Lig'de, 21 sezon da Süper Lig'de mücadele etti. Son olarak 2018 yılında çıktığı Süper Lig'de 4 sezon geçiren yeşil mavililer, geçen sezon küme düşmüştü. Bu sezon ligi 2'nci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi gelecek yıl 22'nci kez Süper Lig'de ter dökecek.