Çaykur Rizespor, Gençlerbirliğini 1-0 Mağlup Etti
Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni son dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta her iki takımın da önemli pozisyonları vardı, ancak Rizespor'un kalesini koruyan Fofana, penaltı vuruşunu da kurtararak galibiyette büyük rol oynadı.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Temel, Cem Özbay
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha Şahin (Dk. 61 Mithat), Alikulov (Dk. 90+2 Sagnan), Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin (Dk. 62 Buljubasic), Laçi (Dk. 79 Emrecan), Halil Dervişoğlu ( Dk.79 Jurecka), Zeqiri, Ali Sowe
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Oğulcan Ülgün (Dk. 69 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk. 75 Csoboth), Koita, Franco (Dk. 83 Abdurrahim), Niang (Dk. 83 Onyekuru)
GOL: Dk. 90+3 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor )
SARI KARTLAR: Ali Sowe, Olawoyin, Samet Akaydın, Papanikalou (Çaykur Rizespor )- Oğulcan, Samed Onur ( Gençlerbirliği )
5'inci dakikada Çaykur Rizesporlu Halil'in sol kanattan ceza sahasına kadar sürükleyip kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Erhan, topu kornere çeldi.
8'inci dakikada Gençlerbirliği'nde Pereira'nın orta sahanın ilerisinden doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Fofana kornere çeldi.
37'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Alikulov'un sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa yükselen Papanikolaou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
67'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Laçi'nin sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa yükselen Ali Sowe'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
69'uncu dakikada Gençlerbiliği'nde Samet'in pasında topla buluşan Franco'nun yerden şutunda kaleci Fofana topu kontrol etti.
82'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in yerden ceza sahası içerisinde gönderdiği pasında kale sahası içerisinde topla buluşan Ali Sowe'un şutu savunmadan döndü.
90+3'üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Zeqiri'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrecan'ın rakibini geçip kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+6'ncı dakikada Gençlerbirliği'nde Hanousek'in havadan pasında Panikolaou'nun müdahalesi sonrası Zuzek yerde kaldı. Maçın hakemi önce serbest vuruş ardından penaltı noktasını gösterdi.
90+9'uncu dakikada Gençlerbirliği'nde penaltı vuruşunu kullanan Onyekuru'nun kalenin sağına gönderdiği topu kaleci Fofona çeldi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.