Haberler

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliğini 1-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni son dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta her iki takımın da önemli pozisyonları vardı, ancak Rizespor'un kalesini koruyan Fofana, penaltı vuruşunu da kurtararak galibiyette büyük rol oynadı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Temel, Cem Özbay

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha Şahin (Dk. 61 Mithat), Alikulov (Dk. 90+2 Sagnan), Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin (Dk. 62 Buljubasic), Laçi (Dk. 79 Emrecan), Halil Dervişoğlu ( Dk.79 Jurecka), Zeqiri, Ali Sowe

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Oğulcan Ülgün (Dk. 69 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk. 75 Csoboth), Koita, Franco (Dk. 83 Abdurrahim), Niang (Dk. 83 Onyekuru)

GOL: Dk. 90+3 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor )

SARI KARTLAR: Ali Sowe, Olawoyin, Samet Akaydın, Papanikalou (Çaykur Rizespor )- Oğulcan, Samed Onur ( Gençlerbirliği )

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

5'inci dakikada Çaykur Rizesporlu Halil'in sol kanattan ceza sahasına kadar sürükleyip kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Erhan, topu kornere çeldi.

8'inci dakikada Gençlerbirliği'nde Pereira'nın orta sahanın ilerisinden doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Fofana kornere çeldi.

37'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Alikulov'un sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa yükselen Papanikolaou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

67'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Laçi'nin sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa yükselen Ali Sowe'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

69'uncu dakikada Gençlerbiliği'nde Samet'in pasında topla buluşan Franco'nun yerden şutunda kaleci Fofana topu kontrol etti.

82'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in yerden ceza sahası içerisinde gönderdiği pasında kale sahası içerisinde topla buluşan Ali Sowe'un şutu savunmadan döndü.

90+3'üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Zeqiri'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrecan'ın rakibini geçip kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

90+6'ncı dakikada Gençlerbirliği'nde Hanousek'in havadan pasında Panikolaou'nun müdahalesi sonrası Zuzek yerde kaldı. Maçın hakemi önce serbest vuruş ardından penaltı noktasını gösterdi.

90+9'uncu dakikada Gençlerbirliği'nde penaltı vuruşunu kullanan Onyekuru'nun kalenin sağına gönderdiği topu kaleci Fofona çeldi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Batman'daki vahşetin nedeni belli oldu! Çoluk çocuk demeden katlettiler

Çoluk çocuk demeden katlettiler! İşte Batman'daki vahşetin nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı

Bomba itiraf! Tek bir maçla Fenerbahçe'yi kafasından böyle silmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.